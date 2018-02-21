روبوتات بحواس إنسانية

تمكن علماء من اختراع جلد الكتروني بخصائص إنسانية موجه للروبوتات، من سماته الأساسية القدرة على الشفاء الذاتي، ما يمهد لمرحلة جديدة لروبوتات مكسوة بجلد يمنحها القدرة على الإحساس بالحرارة والبرودة ويمكنها من حاسة اللمس، بحيث تصبح في المستقبل قادرة على وضح يدها على جبهتك والبوح لك ان كنت مصابا بالحمى. وهو الهدف الذي سعى إليه الباحثون في جامعة كولورادو الحكومية بالولايات المتحدة الامريكية حسب دراسة نُشرت في مجلة (Sciences Advances) بتاريخ 9 فبراير 2018.

وكشفت المجلة أن هذا الجلد، الذي أطلق عليه اسم (e-skin)، طيّع وقابل لإعادة التدوير بالكامل، ومزود بعدادات قادرة على قياس نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة وضغط الهواء، كما أن نسخته الحالية حساسة جدا للصدمات وجميع أنواع الخدوش، إلا أن العلماء تمكنوا من التغلب على هذه الخاصية السلبية بتمكين الجلد من القدرة على الشفاء الذاتي مستخدمين مادة البولياميد مقرونة بجزيئات الفضة النانوية، حيث يساعد هذا المحلول من إعادة بناء المكونات في حالة التدهور.

وأكد جيانليانغ شياو، أحد القائمين بالدراسة، أن هذا الجلد يمنح الروبوتات القدرة على تكييف قوتها حسب الأشخاص أو الأشياء التي تتفاعل معها.