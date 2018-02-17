ناو كوياسو.. فراشة يابانية تحلّق في بساتين الغناء العربي

بين روائع السيدة أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب، وفيروز، تنقلت الفنانة اليابانية ناو كوياسو، كفراشة تقطف من بساتين الغناء العربي، ما يتناسب وطبقات صوتها، بعد أن أصيبت بهوس اللحن الشرقي، لتضع من خلاله قدميها على طريق الشهرة، بعد أن فتحت عينها على عوالم اللغة العربية.

أخيراً قدمت ناو أو ناهومي، أغنية «البنت الشلبية» لفيروز، التي حققت من خلالها أصداءً إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول روادها نسخة الأغنية التي قدمتها ناو، وجمعت فيها بين اليابانية والعربية بطريقة لافتة، لتأتي التعليقات محملة بطاقة إيجابية خالصة، تثني على أداء الفنانة اليابانية التي بدأت منذ سنوات بالاستماع إلى الأغنيات العربية، عن طريق الشبكة العنكبوتية، لتتمكن من تعلم اللغة العربية.

قواعد موسيقية

المستمع لصوت ناو كوياسو، يدرك مدى تأثرها بالموسيقى، حيث درست أصول وقواعد موسيقى بلدها، لتنتقل منها نحو اللحن الشرقي، رغم عدم وجود أي صلة قرابة لها في العالم العربي، وهو ما أثار استغراب البعض ممن تابعوا أداء ناو في «البنت الشلبية»، لتنال منهم التصفيق.

شغف التعرف على اللحن الشرقي، قاد ناو إلى التنقل بين البلدان العربية، فحطت رحالها في مصر، وتونس، حيث أحيت فيها حفلاً غنائياً قبل ما يقارب الثلاث سنوات، كما زارت أيضاً الإمارات، ولبنان، في إطار مشاركتها ببرنامج «أراب ايدول» الذي ورغم عدم تقدمها في مراحله كثيراً، إلا أنه شكل بوابتها لتكشف موهبتها أمام العالم العربي.

طرب شرقي

ناو، لا تزال متمسكة بقواعد اللحن الشرقي، وتجتهد في تقديم الأغنيات العربية، والتي تعمل على نشرها عبر قناتها على يوتيوب، وكذلك مدونتها الخاصة على شبكة الإنترنت.