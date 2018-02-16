قصّاب مصري يقدم إقامة مجانية لذوي أطفال مرضى بالسرطان

يقدم قصاب في حي السيدة زينب التاريخي بالقاهرة، إقامة مجانية، منذ 3 سنوات، للأُسر التي تعالج أطفالها في مستشفى معروف لعلاج سرطان الأطفال بالعاصمة المصرية.

وقرر القصاب، صيام عبده، المعروف باسم عم ظاظا، مساعدة الأُسر المناضلة التي تسافر للقاهرة بأطفالها المرضى بانتظام لعلاجهم في مستشفى 57357، الذي يقدم لهم جلسات علاج كيماوي وإشعاعي أسبوعياً. وهذا المستشفى، هو أكبر مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في مصر.

ويتيح القصاب شقة سكنية في بيت يملكه أمام المستشفى، وتتسع الشقة لسبعة مرضى في وقت واحد.

ودور الإقامة المجانية التي تتوفر لأسر الأطفال المرضى بعيدة، وغير مريحة، في حين أن أماكن الإقامة حول المستشفى، عادة ما تكون مرتفعة الثمن، بسبب غلو الإيجارات بالمنطقة. ويتيح القصاب، ظاظا، لأسر الأطفال المرضى، الإقامة في شقته مجاناً، طالما يتلقى أطفالهم علاجاً بالمستشفى، ولا يشترط عليهم سوى تقديم شهادة طبية من المستشفى وبطاقة الهوية. ويضع ظاظا لافتة قرب المستشفى، مكتوب عليها «يوجد سكن واستراحة يومية مجاناً، وبدون تبرعات، لأطفال مستشفى 57357».

ويرفض ظاظا تلقي أي تبرعات، مُصراً على توفير كل احتياجات أهالي الأطفال المرضى، إحياء لذكرى أمه وحماته الراحلتين. ويعتزم القصاب افتتاح شقة أخرى لاستضافة مزيد من المرضى الأطفال.