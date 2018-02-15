عيادة في دبي تنقل مرضاها بـ«رولز رويس»

دفع حب التميز عيادة أسنان في منطقة جميرا بدبي إلى تقديم خدمة متفردة وغير مسبوقة، تعكس حرصها على تحقيق الرفاهية الطبية لمرضاها، كونها مُصنفة ضمن أفضل 10 عيادات في العالم.

حيث توفر سيارة «رولز رويس» مع سائق، لنقل مرضاها من وإلى العيادة، بما يكسر روتين العلاج التقليدي، ويجعل من رحلتهم العلاجية حافلة بالترف والمتعة والفخامة والاستعراض وصور «السيلفي» الفاخرة، وليس هذا وحسب، بل توفر العيادة أيضاً خدمة مميزة لمساعدة المرضى القادمين من خارج الدولة على اختيار وجهات فندقية فاخرة للإقامة، وذلك حسب الطلب.

والمثير أن خدمة النقل ذات الخمس نجوم، لا تقتصر فقط على مرضى العيادة من الشخصيات الهامة أو المشاهير، بل إنها متوفرة لجميع المرضى، سواء من يزورون العيادة بهدف الاستشارة أو زراعة الأسنان أو إجراء علاجات جراحية أخرى، وبتواصل «البيان» مع العيادة اتضح أنها توفر أيضاً خدمة النقل بسيارة «رولز رويس» من المطار إلى العيادة.

لا سيما أن إحدى أهم الوجهات الطبية الشهيرة في دبي، ويزورها المرضى من كل مكان وتحديداً المملكة العربية السعودية، وهذا ما جعلهم يفكرون بخدمة توفر أعلى درجات الراحة والخصوصية والفخامة، وتواكب بالوقت ذاته حداثة دبي .

كما تعزز ريادتها العالمية في السياحة العلاجية، والطريف أن الخدمة حفزت كثيراً من المرضى على اتخاذ قرار تمديد إقامتهم في دبي، والقيام بعلاجات إضافية لأسنانهم من أجل ضمان التنقل بالسيارة الفاخرة.