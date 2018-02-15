جدارية تحمل صورة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، ومقطع من قصيدته الشهيرة «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.
جدارية تحمل صورة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، ومقطع من قصيدته الشهيرة «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.
بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،
تستمر عروض مهرجان أضواء الشارقة حتى 17 الجاري، وقد تضمنت هذه العروض لوحات فنية متنوعة تصور ماضي الإمارة العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد.
لعب الخديوي إسماعيل باشا «1830-1895» خامس حكام مصر، دوراً تنويرياً أسهم في تخليد اسمه في مختلف مجالات الفنون سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
بمشاركة نخبة من المتخصصين والناشرين، أدارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، الاثنين الماضي،
نظمت مؤسسة الشارقة للإعلام يوم أمس، في نادي الشارقة للغولف والرماية، يوماً ترفيهياً مفتوحاً لموظفيها، تزامناً مع الذكرى الـ29 لإنشاء تلفزيون الشارقة،
تحرص «البيان» على المشاركة الفاعلة في المحافل والمناسبات الوطنية، وتسهم في توثيق الإنجازات المحلية التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة في كافة المجالات.
دفع حب التميز عيادة أسنان في منطقة جميرا بدبي إلى تقديم خدمة متفردة وغير مسبوقة، تعكس حرصها على تحقيق الرفاهية الطبية لمرضاها، كونها مُصنفة ضمن أفضل 10 عيادات في العالم.
نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مطلع الأسبوع الجاري، الورشة الفنية الثانية للأطفال، وذلك في القرية التراثية بالقرية العالمية.