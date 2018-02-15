ما يستحق الحياة

المصدر:
  • تصوير - سالم خميس
التاريخ:
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 جدارية تحمل صورة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، ومقطع من قصيدته الشهيرة «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

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