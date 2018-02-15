مؤشر الحب: الإنفاق على الورود يرتفع 146%

بينت دراسة تحليلية للمعاملات التي تتم عبر بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، أن الإنفاق العام على شراء الورود في الدولة ارتفع بمناسبة يوم الحب بنسبة 146% مقارنة بالعام 2015.

حيث كشف «مؤشر ماستركارد السنوي للحب 2018» أن المستهلكين في الإمارات يفضلون التعبير عن مشاعرهم تجاه من يحبون عن طريق إهداء الورود، وذلك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من 11 إلى 14 فبراير 2015 وحتى 2017.

وقد تمت 86% من عمليات الشراء الخاصة بيوم الحب بصورة شخصية من المتاجر، كما أن عمليات الشراء عبر الإنترنت شهدت هي الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 111% في يوم الحب عام 2017 مقارنة باليوم نفسه من العام 2015.

وإضافة إلى ذلك، فقد بقيت حصة الإنفاق في المطاعم على مدار الأعوام الثلاثة الماضية مستقرة، مشكلة 9% من الحجم الكلي للإنفاق في هذه المناسبة، و44% من إجمالي المعاملات التي تم إنجازها في العام 2017. وقد قامت الدراسة بتحليل سلوك المتسوقين في أكثر من 200 بلد حول العالم.

وفيما يتعلق بهدايا يوم الحب، تشير البيانات إلى أن الجمهور في دولة الإمارات يفكر في هذا الأمر بشكل مسبق عند شراء الهدايا وليس بشكل عفوي. كما لا يعد ذلك قرارا يُتَّخذ في اللحظة الأخيرة، إذ إن غالبية عمليات الشراء الخاصة بيوم الحب (وتبلغ نسبتها 28%) تمت في يوم 11 فبراير.