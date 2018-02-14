وفاة الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك

أعلن الديواني الملكي في الدنمارك الأربعاء أن الامير هنريك، زوج الملكة مارغريت الثانية، توفي ليل الثلاثاء بعيد ساعات على خروجه من المستشفى لتمضية لحظاته الاخيرة مع زوجته وولديهما.

وقال الديوان في بيان إن "صاحب السمو الملكي الأمير هنريك توفي الثلاثاء في الساعة 23,18 في قصر فريدنسبورغ" الواقع على بعد حوالى أربعين كيلومترا شمالي كوبنهاغن.

وكان الأمير المتحدر من اصول فرنسية والبالغ 83 عاما أدخل إلى مستشفى "ريغزهوسبيتاليت" في كوبنهاغن في 28 كانون الثاني/يناير اثر اصابته بالتهاب رئوي، ولم يخرج منه الا الثلاثاء لتمضية لحظاته الاخيرة مع زوجته وابنيه الذين كانوا الى جانبه عندما لفظ انفاسه الاخيرة، بحسب البيان.

