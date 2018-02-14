نشاط الجينات يحدد وقت الوفاة

ذكر علماء أنه يمكن تحديد وقت وفاة شخص ما اعتماداً على نشاط الجينات في عينات الأنسجة وذلك لأن آلية الخلية تظل تعمل بعض الوقت بعد الوفاة، جاء ذلك في دراسة لفريق دولي من الباحثين نشرت نتائجها أمس، في مجلة «نيتشر كوميونيكشنز» المتخصصة. وأكد الباحثون أن هذه الطريقة ربما تكون أكثر دقة عن الطرق المستخدمة حالياً في تحديد وقت الوفاة.

وأوضح الباحثون تحت إشراف بيدرو فيريرا من جامعة بورتو البرتغالية أن الكشف عن زمن الوفاة يمثل مشكلة محورية في الطب الشرعي. وأشار الباحثون إلى أن الطرق التقليدية المستخدمة حالياً لتحديد وقت الوفاة تعتمد على قياس درجة حرارة الجسم ومدى وضوح بقع الموت أو مدى جمود الجثة، ولكن هذه الوسائل تكون غير دقيقة، لكن تحليل الحمض النووي الريبوزي يكتسب أهمية متزايدة كبديل لهذه الطرق.