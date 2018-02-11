صداقة واحتفاء

إضاءات محتفية عكست ألوان العلم الهندي، تلألأت أمس على واجهة برج خليفة، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية، التي يقوم بها إلى الدولة، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.
إضاءات محتفية عكست ألوان العلم الهندي، تلألأت أمس على واجهة برج خليفة، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية، التي يقوم بها إلى الدولة، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.
فقد زوجان كل ما يمتلكان تقريباً، بعد أن استقالا عن وظيفتيهما وباعا ممتلكاتهما وأغراضهما بهدف القيام برحلة بحرية حول العالم، لكن قاربهما غرق بعد يومين فقط من بداية الإبحار.
عَلَى حَدّ ابْتِسَامَاتْ الشِّفَقْ.. وِنْضَيِّعْ المِشْوَارْ عَلَى هَمْس النِّدَى وِالنُّوْر وِالنِّوَّارْ وَاحْبَابه تِجِيْ طَيْفٍ قِطَفْ وَرْدِهْ مِنْ عْيُوْن النَّهَارْ.. وْطَارْ..!! بِقَايَا لَوْن مِنْ مَاضِيْ عَلَى الْجِدْرَانْ وَابْوَابه
يلتقط عبد الله ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان،
حظيت المرأة الإماراتية بمكانة خاصة عند المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد أولاها اهتماماً خاصاً، ورعاية
عاماً بعد آخر، تحتفي الجوائز الأدبية بإبداعات الكُتاب والروائيين والأدباء، لتسلط الضوء على حجم التميز في أفكارهم ورؤاهم،
بالتزامن مع فعاليات «عام زايد»، أطلقت أمس مبادرة «الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي»، خلال فعالية في متحف «اللوفر أبوظبي» بالسعديات،
عندما نسمع بأهوال تربية المواشي والدواجن في المصانع والتلوث والهدر والحياة البائسة لمليارات الحيوانات في الأقفاص،
إضاءات محتفية عكست ألوان العلم الهندي، تلألأت أمس على واجهة برج خليفة، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية،