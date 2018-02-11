صداقة واحتفاء

عَلَى حَدّ ابْتِسَامَاتْ الشِّفَقْ.. وِنْضَيِّعْ المِشْوَارْ عَلَى هَمْس النِّدَى وِالنُّوْر وِالنِّوَّارْ وَاحْبَابه تِجِيْ طَيْفٍ قِطَفْ وَرْدِهْ مِنْ عْيُوْن النَّهَارْ.. وْطَارْ..!! بِقَايَا لَوْن مِنْ مَاضِيْ عَلَى الْجِدْرَانْ وَابْوَابه