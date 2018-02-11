صداقة واحتفاء

المصدر:
  • تصوير: إبراهيم صادق
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إضاءات محتفية عكست ألوان العلم الهندي، تلألأت أمس على واجهة برج خليفة، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية، التي يقوم بها إلى الدولة، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

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