إطلالات خلابة

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 إطلالات خلابة من الممرات الزجاجية لبرواز دبي، وثّقتها عدسة وكالة «رويترز» خلال تجوالها في المعلم السياحي الجديد الذي يستقطب الزوار في حديقة زعبيل بدبي.

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