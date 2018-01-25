إطلالات خلابة من الممرات الزجاجية لبرواز دبي، وثّقتها عدسة وكالة «رويترز» خلال تجوالها في المعلم السياحي الجديد الذي يستقطب الزوار في حديقة زعبيل بدبي.
إطلالات خلابة من الممرات الزجاجية لبرواز دبي، وثّقتها عدسة وكالة «رويترز» خلال تجوالها في المعلم السياحي الجديد الذي يستقطب الزوار في حديقة زعبيل بدبي.
أصدر قاض أميركي الأربعاء أمرا جنائيا وقائيا بعزل زوجين من كاليفورنيا متهمين بتجويع وتعذيب 13 طفلا من أبنائهم، عن هؤلاء الأبناء.
التقت "البيان" صدفة على شاطئ "كايت بيتش" في منطقة جميرا بدبي، بعروسين صينيين كانا يلتقطان صوراً تذكارية لزفافهما، برفقة مجموعة من المساعدين الذين حرصوا على الاعتناء بأدق التفاصيل، والمثير أ
شهدت المنطقة التاريخية بوسط العاصمة الصينية بكين يوم أمس الأربعاء، افتتاح المبنى الثاني الذي يشيده المهندس المعماري
أعاد العلماء بناء وجه فتاة يونانية ولدت قبل 9 آلاف سنة، لإظهار كيف كان يبدو شكل الناس في العصر الحجري الوسيط. وقام
فشلت المحاولة الثانية للحصول على موافقة لإقامة تمثال لرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر بعد مراجعة الخطة
ابتكر الباحثون في شركة «Glow Recipe» الكورية الجنوبية مرطباً وقناعاً للبشرة مستخلصاً من البطيخ الذي يعد من العناصر
«أنا لست روبوتاً» عنوان النسخة الـ12 من «منتدى الفن العالمي» والتي ستنظم خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، ضمن فعاليات «
في لفتة حضارية تعزز من أواصر الصداقة والتعاون الثقافي بين الدول، انضم سفير جمهورية الأرجنتين لدى دولة الإمارات العربية