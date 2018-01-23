لحظة مؤلمة لخروج مسن من حريق مأساوي مع قطته

بانكسار وقف بين الرماد مرتعداً من قسوة البرد وشدة الرياح، وبينما يتساقط الثلج تنهمر دموعه ويداه تحتضن هرة صغيرة يضمها إليه بين الفينة والأخرى، هي ما تبقى له في هذه الحياة بعد أن التهمت النيران منزله في حادث مأساوي.

ففي مشهد يكسر القلوب، ظهر مسن تركي، 83 عاماً، ارتسمت هموم الحياة على وجهه وهو يحمل قطته بعد أن شبت النيران بمنزله ولم تترك سوى الحطام المنتشر في كل مكان في مقطع فيديو انتشر أخيراً على المواقع الاجتماعية.

علي ميس، من منطقة البحر الأسود التركية، كان يحاول إشعال موقد الخشب في منزله استعداداً للطهي باستخدام البنزين، ولكن البنزين الذي سكبه على الموقد تسبب في انفجاره.

حريق

وبعد اندلاع النيران، أبلغ الجيران رجال الإطفاء الذين توجهوا إلى مكان الحادث إلا أن النيران كانت قد ابتلعت المنزل بشكل كامل، وعلى مرأى ناظريه، خسر علي المتقاعد منذ أعوام كل ما يحبه من ممتلكات إضافة إلى قطط أخرى وجميع دجاجاته في الحريق.

لم تكن إصابة علي خطيرة، فعقب الحادث نُقل إلى المستشفى لعلاج حروق طفيفة، وخرج بعد ذلك بيوم بضمادة في يده اليمنى ليلتئم شمله مع قطته الحبيبة التي بقيت له في هذه الحياة.