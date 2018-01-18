ما المكان الصحيح لوضع الثلاجة في المنزل؟

قال المعهد الإيكولوجي الألماني إن المكان الصحيح للثلاجة يحد من استهلاك الطاقة، موضحاً أنه لا يجوز وضع الثلاجة بجانب مصادر السخونة، كالموقد أو أجهزة التدفئة أو غسالة الملابس الأوتوماتيكية أو غسالة الأطباق. وكلما كانت الغرفة باردة، انخفض استهلاك الطاقة.

وأضافت المعهد أن درجة الحرارة الداخلية المثالية تساعد في الحد من استهلاك الطاقة أيضاً، موضحاً أنه يكفي ضبط درجة حرارة نطاق التبريد على 6 درجات.

وعلى سبيل المثال إذا كان الزبد غير قابل للفرد، فإن ذلك يدل على ضبط درجة الحرارة الداخلية بشكل منخفض للغاية. ومن خلال رفع درجة الحرارة الداخلية للثلاجة بمقدار درجة واحدة يمكن الحد من استهلاك التيار بنسبة 6% تقريبا.