استبدال ركبة بمساعدة روبوت للمرة الأولى في المنطقة

أعلن مستشفى في دبي نجاحه في إجراء أول عمليتي جراحة للعظام «استبدال الركبة» بمساعدة الروبوت في الشرق الأوسط، وذلك باستخدام نظام الجراحة المبتكر «NAVIO».

وأجرى العمليتين استشاريا جراحة العظام الدكتور علي البلوشي والدكتور سعيد آل ثاني. ويقدم نظام الجراحة الجديد الذي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حلولا متطورة تساعد الجراحين على إجراء عمليات استبدال جزئية أو كلية دقيقة جداً للركبة.

وشملت عمليات الجراحة الأخيرة التي أجراها مستشفى «ميديكلينك مستشفى المدينة» عمليات تبديل جزئي وكامل لركبتي مريضين حيث من المتوقع أن يستعيد المريضان عافيتهما ونشاطهما بشكل كامل بعد فترة من العملية. وأوضح الدكتور آل ثاني أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستضيف المزيد من الدقة والفاعلية فيما يتعلق بعمليات جراحة الركبة وبالتالي ستسهم بتحسين نتائج مثل هذه العمليات.