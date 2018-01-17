ذكريات عائلية

أطلق أطباء على الطفل الذي ولد دون مخ لقب "الطفل المعجزة"، بعدما توقعوا مغادرته للحياة أياما قليلة بعد ولادته، لكنه عاش وكبر حتى صار اليوم عمره 5 سنوات. ويعود الفضل في ذلك لوالديه اللذين لم يفقدا الأمل.