ذكريات عائلية

عائلة تلتقط صوراً بمدينة تشيسيناو في مولدوفا، ضمن تظاهرة تقليدية محلية، ازدانت فيها الشوارع بالأضواء والمصابيح.
عائلة تلتقط صوراً بمدينة تشيسيناو في مولدوفا، ضمن تظاهرة تقليدية محلية، ازدانت فيها الشوارع بالأضواء والمصابيح.
أطلق أطباء على الطفل الذي ولد دون مخ لقب "الطفل المعجزة"، بعدما توقعوا مغادرته للحياة أياما قليلة بعد ولادته، لكنه عاش وكبر حتى صار اليوم عمره 5 سنوات. ويعود الفضل في ذلك لوالديه اللذين لم يفقدا الأمل.
ضربت باكستان جريمة جديدة بحق الطفولة بعد اغتصاب وقتل الطفلة "أسما"،3 سنوات، والعثور على جثتها في مدينة مردان.
كشف أحدث تسلسل للحمض النووي، أخيرا، السر الذي رافق مومياء "الأخوين" الشهيرين في متحف مانشستر البريطاني، لأكثر من 100 سنة.
تمكنت مجموعة من الغواصين من اكتشاف وصلة بين كهفين تحت الماء في شرق المكسيك مما يكشف عما يعتقد أنها أكبر مغارة غارقة على وجه الأرض.
توفي 8 أطفال الأسبوع الماضي في شمالي مدغشقر، من جراء إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم لحم سلحفاة بحرية، وهي من الحيوانات المحمية، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية، الثلاثاء.
يعكف باحثون أميركيون حاليا على تطوير "قط روبوت" يكون في خدمة المسنين الذين يواجهون صعوبات في القيام ببعض المهام اليومية، بحيث يكون أيضا مؤنسا لهم في حياتهم.
شهدت الساعات الأولى من فجر الأربعاء تسرب مقطع الفيديو الرابع الذي سجلته كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لقاتل
تمايلت نافورة دبي، وهي أكبر نافورة راقصة في العالم، الثلاثاء،16 يناير، ولأول مرّة على أنغام أغنية كورية، وهي"Power"،