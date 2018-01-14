عين دبي

المصدر:
  • تصوير: عماد علاءالدين
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 نورس يفرد جناحيه في سماء شاطئ «الجي بي آر»، فيما تبدو «عين دبي»، أكبر عجلة ترفيهية في العالم، على الضفة الثانية من الشاطئ.

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