نورس يفرد جناحيه في سماء شاطئ «الجي بي آر»، فيما تبدو «عين دبي»، أكبر عجلة ترفيهية في العالم، على الضفة الثانية من الشاطئ.
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والد الطفلة زينب يكذب الشرطة الباكستانية
شن والد الطفلة الباكستانية المغتصبة والمقتولة، زينب الأنصاري، 7 سنوات، هجوماً عنيفاً على الشرطة الباكستانية، الأحد، مكذباً إياها بشأن ما أعلنته، السبت، عن اعتقال 3 من المشتبه بهم في الجريمة البشعة.
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بالفيديو.. انزلاق طائرة وغرقها في الوحل
انزلقت طائرة ركاب عن مدرجها أثناء هبوطها في مطار تركي ليل السبت، لكن جرى إنقاذ ركابها جميعا. وأظهرت صور دراماتيكة
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تفاعل كبير في مواقع التواصل مع «لحظة وداع خادمة»
لم تكن مجرد خادمة، كانت الأم الثانية لنا، عاشت معنا تفاصيل الحياة حلوها ومرها، فأخلصت في بيتنا 33 عاماً، حتى ودعناها بمراسم حزينة في #مطار_الدمام، هكذا عبر الشاب عبدالله العرفج "للعربية.نت" عن لحظة فراق عاملتهم "حورية ".
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عين دبي
نورس يفرد جناحيه في سماء شاطئ «الجي بي آر»، فيما تبدو «عين دبي»، أكبر عجلة ترفيهية في العالم، على الضفة الثانية من
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«بوطير».. حكاية وفاء تفوح مودة
يلتقط عبد الله ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة
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علم موريتانيا القديم يحرج وزيراً
تسبب خطأ بروتكولي، في إحراج وزير الثقافة والصناعة التقليدية الموريتاني، خلال اجتماع لوزراء الثقافة العرب بتونس، أخيراً،
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ماكرون كتب في صباه رواية تستلهم حبه لبريجيت
كشف كتاب جديد عن سيرة سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون أن الرئيس الفرنسي كتب في صباه رواية تستلهم الفترة الأولى من
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الحبسي إلى المربع الذهبي في «يولة فزاع»
أصبح مطر الحبسي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي في بطولة فزاع لليولة، وذلك حينما تم الإعلان عن تفوقه على منافسه راشد بن