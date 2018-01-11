ثعبان سام يفاجئ رجلا أستراليا في سيارته

تلقى رجل أسترالي صدمة عنيفة عندما فوجئ بثعبان مميت ينزلق على الزجاج الأمامي لسيارته أثناء القيادة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إي بي سي) أن تيد أوجير كان يقود سيارته في نيو ساوث ويلز عندما فوجئ بخروج ثعبان أسود من الجزء الأمامي للسيارة.

وانزلق الثعبان على الزجاج الأمامي قبل أن يلّف نفسه على المرآة الجانبية للسائق.

ويتراوح طول الثعبان بين مترين إلى 2.5 متر.

وواصل أوجير قيادة السيارة. بينما تمكن هو وامرأة كانت معه في السيارة من التخلص من الثعبان بسلام بواسطة مكنسة يدوية كانت في خلفية السيارة ، حيث سلك الثعبان طريقه إلى غابة على جانب الطريق.