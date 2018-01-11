رائد فضاء يعتذر عن «تغريدة» زيادة طوله خارج الأرض

اعتذر يوم أمس، رائد الفضاء الياباني نوريشيجي كاناي المشارك في مهمة بمحطة الفضاء الدولية عن إعلانه أن طوله زاد تسعة سنتيمترات في الفضاء وعن إبدائه القلق من ألا يسمح له ذلك بالعودة إلى الأرض بأمان. و«ينمو» أكثر رواد الفضاء خلال المهام الفضائية الطويلة مع تمدد عمودهم الفقري في غياب الجاذبية، لكن الزيادة لا تتعدى سنتيمترين عادة وتختفي فور عودتهم إلى الأرض.

وكتب في تغريدة: «قيس طولي هنا في الفضاء، وبطريقة ما، نمَوت 9 سنتيمترات»، ولكنه بعد مرور أكثر من 24 ساعة بقليل، اعتذر وقال إنه قاس طوله بعد تساؤل قائده عن هذا النمو ووجد أنه زاد سنتيمترين فقط مقارنة بطوله على الأرض.