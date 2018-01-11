بهجة «المرجان»

المصدر:
  • تصوير - إبراهيم صادق
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أطفال تغمرهم السعادة وهم يتأرجحون في منطقة الألعاب المفتوحة على الوجهة الشاطئية لجزيرة المرجان في رأس الخيمة .

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