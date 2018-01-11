بهجة «المرجان»

أطفال تغمرهم السعادة وهم يتأرجحون في منطقة الألعاب المفتوحة على الوجهة الشاطئية لجزيرة المرجان في رأس الخيمة .
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رد فعل مدهش من باندا بعد حرمانها من الطعام
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو أثار إعجاب وتعاطف عدد كبير من رواد الإنترنت مع دب صغير من فصيلة
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«دبي للتسوّق» يعلن عن تخفيضات الجمعة
يقدّم مهرجان دبي للتسوّق المفاجأة الثالثة لمبادرة "مفاجآت الجمعة"، التي تضفي التشويق على تجربة التسوّق خلال الحدث، وتوفّر بدورها لعشّاق التسوّق كل أسبوع تخفيضات مذهلة في محل تجاري بشكل حصري في أحد المراكز التجارية.
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شاهد كيف حولت الانهيارات الطينية قصر أوبرا وينفري في كاليفورنيا
دمرت الانهيارات الطينية الطرق وهددت منازل عددا لا يحصى من سكان جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، بمن فيهم المشاهير.
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سرقة ذهب قيمته 13 مليون دولار من شركة برينكس للأمن
قال مصدر مطلع لرويترز إن شحنة ذهب دولية بقيمة حوالي 13 مليون دولار سرقت من شركة برينكس للأمن والحماية التي تتخذ من
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بالفيديو.. جريمة مروعة في حق طفلة تهز باكستان والعالم
أثارت جريمة اغتصاب طفلة باكستانية في الثامنة من عمرها ومقتلها مؤخراً، ردود فعل غاضبة في باكستان والعالم ومن شخصيات معروفة.
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ثعبان سام يفاجئ رجلا أستراليا في سيارته
تلقى رجل أسترالي صدمة عنيفة عندما فوجئ بثعبان مميت ينزلق على الزجاج الأمامي لسيارته أثناء القيادة.
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بالفيديو.. سرقة مجوهرات بالملايين في سطو مسلح على فندق ريتز باريس
قالت الشرطة الفرنسية إن لصوصا مسلحين بالفئوس سرقوا يوم الأربعاء مجوهرات ربما تصل قيمتها لأكثر من خمسة ملايين دولار
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تجارب مهرجان زايد التراثية تجذب الصغار
يعيش الصغار في ساحات مهرجان الشيخ زايد التراثي أوقاتاً مختلفة عن أوقاتهم اليومية، فالمهرجان المقام في منطقة الوثبة