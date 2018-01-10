شوكولاتة بطعم «المنسف»

يستخدم البدو في الأردن «الجميد»، أو حليب الماعز المجفف، كجزء من مكونات طعامهم التقليدي. ويُستخدم ذلك اللبن المخمر، المالح والحامض، في كثير من وصفات لحم الضأن بما فيها المنسف، الوجبة الأشهر في الأردن.

لكن اثنين من الطهاة في الأردن كسرا تلك القاعدة المعتادة، ودمجا ذلك المكوّن القديم مع الشوكولاتة البيضاء، مبتكرين ما أسمياها شوكولاتة الجميد، لها نكهة مميزة يحبها من يتذوقها أو لا يقبلها. ويقول كل من نادين عثمان وعمر السرطاوي، مؤسسا شركة «وايت ديزاين» التي تصنع شوكولاتة «الجميد»، إن هدفهما إعادة تقديم الجميد بطريقة حديثة تجعله جذاباً للأجانب كما هو بالنسبة إلى الأردنيين.

وأوضحت نادين أن الحصول على النسب الصحيحة للمكونات في وصفة شوكولاتة «الجميد» استغرق ما يقرب من ثلاثة أشهر من التجريب.