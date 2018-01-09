فرح الطفولة

طفل صغير في لحظة من الفرح والسعادة، يلقي الغذاء لطيور النورس التي تحلق حوله بسلام وطمأنينة على الشاطئ بالقرب من برج العرب، ويغتنم العديد من زوار دبي هذه الفرصة لالتقاط وتسجيل هذه المشاهد المثيرة والجميلة.