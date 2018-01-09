فرح الطفولة

طفل صغير في لحظة من الفرح والسعادة، يلقي الغذاء لطيور النورس التي تحلق حوله بسلام وطمأنينة على الشاطئ بالقرب من برج العرب، ويغتنم العديد من زوار دبي هذه الفرصة لالتقاط وتسجيل هذه المشاهد المثيرة والجميلة.
طفل صغير في لحظة من الفرح والسعادة، يلقي الغذاء لطيور النورس التي تحلق حوله بسلام وطمأنينة على الشاطئ بالقرب من برج العرب، ويغتنم العديد من زوار دبي هذه الفرصة لالتقاط وتسجيل هذه المشاهد المثيرة والجميلة.
أعلنت مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري اعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020.
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في كل عام، تتخذ تجربة التسوق في دبي أبعاداً جديدة مع تطوير خدمات مبتكرة، تنفذ لأول مرة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبعضها لأول مرة عالمياً.
أصدر عمدة مدينة فرنسية، قرارا يقضي بجعل لحم الخنزير وجبة وحيدة، خلال أحد أيام الأسبوع، داخل المطاعم التابعة للمدارس، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
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استقالت رئيسة تحرير مكتب هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» في الصين، كاري غراسي، من منصبها احتجاجاً على فجوة الأجور
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طفل صغير في لحظة من الفرح والسعادة، يلقي الغذاء لطيور النورس التي تحلق حوله بسلام وطمأنينة على الشاطئ بالقرب من برج