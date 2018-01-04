خالد السويدي..يجري من الفجيرة إلى أبوظبي دعماً لمرضى السرطان

يستعد الشاب الإماراتي الدكتور خالد جمال السويدي إلى الجري دون توقف، لمسافة تزيد على 300 كيلومتر من الفجيرة الى أبوظبي في بداية فبراير المقبل، وذلك لجمع التبرعات لمحاربة مرض السرطان وإلهام الآخرين لاتّباع أسلوب حياة أكثر صحة.

وتأتي المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في الدولة تحت عنوان مبادرة «ماراثون رحمة»، حيث سيقوم المغامر بـ«ألتراماراثون» فريد من نوعه في يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل، وذلك بهدف تشجيع التبرع لصالح جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة».

وقد أعلن خالد عن هذه المبادرة يوم أمس، كما عبر الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، عن شعوره بالفخر بهذه المبادرة الفريدة، وقال: «أنا فخور جداً بأن أكون جزءاً من مبادرة ابني خالد هنا اليوم، حيث يسعى إلى أن يكون أول من يواصل الجري من الفجيرة إلى أبوظبي من دون توقف في أول ماراثون يقام ضمن مسافة 300 كيلومتر».

وكان الدكتور خالد السويدي، الذي اتبع خطى والده في مسيرته البحثية داخل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قد قرر إجراء تغيير في نمط حياته في عام 2015، حيث كان يعاني زيادة مفرطة في الوزن، وأصر أن يعيش حياة صحية وأن يبدأ تحدياً شخصياً متأثراً في ذلك بمعركة والده ضد مرض السرطان، ليكون بذلك أول من يجري هذه المسافة.

وعلق الدكتور خالد السويدي على هذه المبادرة ودافعه الشخصي منها قائلاً: «انتصر والدي في معركته الشرسة ضد مرض السرطان. وهذا ما ألهم عائلتنا لتكوين جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» من أجل المساعدة في تقديم الدعم المادي لمرضى السرطان في الإمارات، وحصولهم على أفضل علاج والتغلب على هذا المرض الخطير».

وقال: «لقد قررت تغيير نمط حياتي وأن أفوز أيضاً في معركتي الصحية. لقد كنت أعاني مشاكل صحية وزيادة مفرطة في الوزن ولكن على مدى العامين الماضيين تمكنت من الحصول على جسم رياضي قوي، وأن أتناول أغذية صحية بشكل دائم»، وتابع السويدي قائلاً: «بدلاً من القيام بماراثون بسيط، أردت أن أسعى إلى هدف أكبر هو «الألتراماراثون»! وهكذا، ولــــدت الفـــــكرة.وأوضح الدكتور خالد السويدي أنه سيهدف إلى إنهاء «الألتراماراثون» في أقل من 4 أيام. يُذكر أن الألتراماراثون عبارة عن مسافة أطول من الماراثون البسيط الذي تكون مسافته نحو 42.195 كيلومتراً.