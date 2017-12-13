اكتشاف أكبر ورم في العالم في قلب شاب

بعد أن عانى من ألم غريب في صدره امتد لسنوات، اكتشف الأطباء أكبر ورم في العالم في قلب شاب أميركي يبلغ من العمر 32 عاما.

وعانى الشاب، ويدعى جاك كوهين، من ألم غريب في صدره على مدار سنوات، وهو ما شخصه الأطباء بأنه يرجع إلى انخفاض حاد في ضغط الدم.

ولكن بعد أن تم فحصه بأشعة الرنين المغناطيسي، اكتشف الأطباء وجود ورم بحجم كرة التنس في قلب الشاب.

وطبقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، خضع الشاب لعملية قلب مفتوح من أجل إزالة هذا الورم النادر قبل ستة أشهر.

وقال الشاب أنه عانى من ضيق التنفس وثقل غريب في صدره عند ممارسة الرياضة، ووصف له الأطباء بعض الأدوية للتغلب على هذه الحالة.

ولكن بعد خضوعه لأشعة الرنين المغناطيسي، أكتشف إصابته بهذا الورم النادر للغاية.