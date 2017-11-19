روح الاتحاد

المصدر:
  • تصوير - عبد الحنّان مصطفى
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روح الاتحاد تحلق عالياً، في عروض ضوئية توشح بها «دبي فسيتفال سيتي»، وذلك ضمن احتفالات الإمارات بذكرى تأسيس الدولة واليوم الوطني الـ46 .

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