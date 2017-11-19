روح الاتحاد تحلق عالياً، في عروض ضوئية توشح بها «دبي فسيتفال سيتي»، وذلك ضمن احتفالات الإمارات بذكرى تأسيس الدولة واليوم الوطني الـ46 .
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«الحكايا» ختامها مسك في حديقة أم الإمارات
شهدت حكايا مسك مبادرة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مسك الخيرية، والتي تنظم للمرة الأولى خارج المملكة العربية
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القرية العالمية
■يجد الزائر للقرية العالمية في دبي كل شيء مختلف ومدهش، فهي مقصد لكل ضيوف دبي الكرام الذين يأتونها من مختلف أنحاء العالم
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مهرجان الشيخ زايد ينبض بمفردات التراث
تتميز الدورة الحالية من مهرجان الشيخ زايد التراثي، بأنه يتزامن مع «عام زايد» الذي يحتفي بمرور 100 عام على ميلاد المغفور
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توجه لتحويل مدرسة محمد بن زايد للصقارة إلى أكاديمية
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» انطلقت صباح أمس، فعاليات مهرجان الصداقة
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ساعة أبل تشخص تسارع نبضات القلب
أقرت إدارة الأغذية والعقاقير الطبية الأميركية أول جهاز طبي لساعة أبل لتحذير مستخدمي الساعة من حدوث تسارع في دقات القلب
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شرطة أبوظبي تستخدم الحشرات في حل القضايا الجنائية
تستخدم إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي الحشرات الجنائية في حل وتفسير العديد من القضايا الجنائية منها: تقدير وقت
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قالب كيك بوزن 2000 كغ احتفالاً باليوم الوطني
أقيم في هايبر ماركت العين ، مهرجان احتفالي كبير ، حيث تم إعداد اكبر قالب كيك بوزن 2000 كغ ، مزين بألوان علم دولة
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قالب كيك بوزن 2000 كغ احتفالاً باليوم الوطني
أقيم في هايبر ماركت العين ، مهرجان احتفالي كبير ، حيث تم إعداد اكبر قالب كيك بوزن 2000 كغ ، مزين بألوان علم دولة