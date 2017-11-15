صورة نشرتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين على حسابها في انستغرام لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرفع ثلاثية النصر، خلال زيارته لفعاليات معرض دبي الدولي للطيران، حيث يقف أمام طائرة من أسطول طيران الإمارات تحمل شعار «عام زايد» وتزينها صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.