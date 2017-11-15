كاميرا لرصد تقرحات مرضى السكري

طور الباحثون في مستشفى «كنغز كوليج» بلندن كاميرا حرارية تساهم في منع بتر أطراف مرضى السكري من خلال رصدها لما يسمى بالنقاط الساخنة التي تستطيع اكتشاف التقرحات الخطيرة في القدمين قبل نموها، وذكرت «ديلي ميل» أن الكاميرا تحتوي على مجسات تلتقط حرارة القدم، مما يساعد على تشخيص التقرحات قبيل تكونها، وكانت هذه التقنية قد طورت في البداية لمراقبة براميل النفايات النووية ورصد أي خطر ينجم عنها من خلال الحرارة المنبعثة منها. يشار إلى أن تقرحات القدم تثير مشكلة كبيرة بالنسبة لأعداد كبيرة من مرضى السكري، حيث يصاب واحد من بين كل عشرة مرضى بهذا التقرح في مرحلة معينة.