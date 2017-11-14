Ⅶ قدم «فريق فرسان الإمارات»، أمس، عروضاً مبهرة في الهواء، حيث رسموا خلال عروضهم أشكالاً تنم عن التسامح والمحبة والوئام، وذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض دبي للطيران 2017 الذي يقام حالياً في مطار آل مكتوم الدولي.
Ⅶ قدم «فريق فرسان الإمارات»، أمس، عروضاً مبهرة في الهواء، حيث رسموا خلال عروضهم أشكالاً تنم عن التسامح والمحبة والوئام، وذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض دبي للطيران 2017 الذي يقام حالياً في مطار آل مكتوم الدولي.
شهدت حكايا مسك مبادرة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مسك الخيرية، والتي تنظم للمرة الأولى خارج المملكة العربية
■يجد الزائر للقرية العالمية في دبي كل شيء مختلف ومدهش، فهي مقصد لكل ضيوف دبي الكرام الذين يأتونها من مختلف أنحاء العالم
تتميز الدورة الحالية من مهرجان الشيخ زايد التراثي، بأنه يتزامن مع «عام زايد» الذي يحتفي بمرور 100 عام على ميلاد المغفور
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» انطلقت صباح أمس، فعاليات مهرجان الصداقة
أقرت إدارة الأغذية والعقاقير الطبية الأميركية أول جهاز طبي لساعة أبل لتحذير مستخدمي الساعة من حدوث تسارع في دقات القلب
تستخدم إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي الحشرات الجنائية في حل وتفسير العديد من القضايا الجنائية منها: تقدير وقت
أقيم في هايبر ماركت العين ، مهرجان احتفالي كبير ، حيث تم إعداد اكبر قالب كيك بوزن 2000 كغ ، مزين بألوان علم دولة
أقيم في هايبر ماركت العين ، مهرجان احتفالي كبير ، حيث تم إعداد اكبر قالب كيك بوزن 2000 كغ ، مزين بألوان علم دولة