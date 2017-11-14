فرسان الإمارات

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  • تصوير: دينيس مالاري
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Ⅶ قدم «فريق فرسان الإمارات»، أمس، عروضاً مبهرة في الهواء، حيث رسموا خلال عروضهم أشكالاً تنم عن التسامح والمحبة والوئام، وذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض دبي للطيران 2017 الذي يقام حالياً في مطار آل مكتوم الدولي.

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