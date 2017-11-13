■ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يطالع صحيفة «البيان» التي تصدرت عناوينها صباح أمس قصيدة «اخوي محمد» التي صاغها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتفخر «البيان» بأن تكون بين يدي القائد ومحط اهتمام سموه بما تقدمه من إعلام وطني مسؤول.
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بين يدي القائد
■ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
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«اللوفر أبوظبي».. رسالة حضارية
قال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: إن تعليم الأجيال القادمة وإلهامها هو أحد الأهداف الرئيسة
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«حكايتي مع الزمان» على شاشة تلفزيون دبي الليلة
أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق البرنامج الجديد «حكايتي مع الزمان» (Story of my life) على شاشة تلفزيون دبي، مساء اليوم
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آثار ثقافات العالم في الشندغة
في منزل تاريخي تراثي جميل وواسع الفناء في الشندغة بدبي، يعود إلى الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، وهو أصغر أشقاء المرحوم الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم حاكم دبي «1912 - 1958م»،
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«لا حدودَ لذكرياتي» يحاور التراث ويستشرف المستقبل
تنظم كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد حالياً معرضاً لمجموعة من طالباتها وخريجاتها في المجمع الفني والثقافي «
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«دبي للتصميم» ينطلق اليوم بأعمال 550 مبدعاً
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون وبالشراكة مع حي دبي للتصميم (d3) وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون ينطلق اليوم أسبوع دبي للتصميم ويستمر حتى 18 الجاري.
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ماتيو شديد يحتفي بالمتحف في يومه الأول
اختتم متحف اللوفر أبوظبي يومه الافتتاحي بعرض مذهل قدمه المغني الفرنسي وعازف الروك على الغيتار ماتيو شديد والمعروف باسم
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«الشارقة للكتاب» يختتم فعالياته بـ2.38 مليون زائر
اختتمت مساء أمس الأول السبت في مركز اكسبو الشارقة فعاليات دورة معرض الشارقة الدولي للكتاب السادسة والثلاثين، مواصلاً