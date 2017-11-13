■ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يطالع صحيفة «البيان» التي تصدرت عناوينها صباح أمس قصيدة «اخوي محمد» التي صاغها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتفخر «البيان» بأن تكون بين يدي القائد ومحط اهتمام سموه بما تقدمه من إعلام وطني مسؤول.