منصة ترفيهية

المصدر:
  • تصوير - يونس يونس
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■ جذبت منصة قناة ناشيونال جيوغرافيك في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي اختتم فعالياته مساء أمس الأطفال الصغار، الذين تجمعوا لالتقاط صور تذكارية، إضافة إلى تعريفهم ببرامج القناة والتي تختص ببرامج الأطفال، وأفلامها الوثائقية عن عالم الحيوان.

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