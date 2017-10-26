أغلى حذاء بالعالم قيمته 55 مليون درهم ويُعرض في دبي

يعرض في دبي، يوم الأربعاء المقبل «1 نوفمبر» أغلى حذاء في العالم، حيث يبلغ سعر هذا الحذاء المصنوع من الماس 15 مليون دولار (55 مليون درهم إماراتي).

وسيتم عرض هذه القطعة الفاخرة أمام الجمهور لأول مرة في فندق رافلز دبي، احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة على إنشائه.

الحذاء، صممته المصممة ديبي وينغهام، ورصع بأكثر من 1000 قطعة من الماس مثبتة في معدن من البلاتين وخيوط من الذهب عيار 24 على لوحة من الذهب.

ويتميز الماس الموجود في هذا الحذاء بندرته وشدة نقائه.

ويزين الحذاء أيضاً قطعتان من الألماس الوردي بوزن 3 قيراط للألماسة الواحدة، تبلغ قيمة كل منها 4.4 ملايين دولار (16.1 مليون درهم إماراتي)، وقطعتان من الألماس الأزرق وزن كل منهما قيراط واحد بقيمة 1.9 مليون دولار (7 ملايين درهم إماراتي) لكل قطعة، و4 قطع من الألماس الأبيض النقي بوزن 3 قراريط للقطعة.