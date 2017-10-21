زخات شهابية تملأ سماء الكون الليلة

قد تكون الليلة ممن سيحالفهم الحظ برؤية "زخات من الضوء" تملأ السماء، فبحسب ما أعلنت "ناسا" سيشهد سكان الأرض اللية زخات شهابية سببها بشكل أو بآخر مذنب هالي.

ففي الحادي والعشرين من شهر أكتوبر تعبر الأرض في مدارها حول الشمس ضمن السحابة الغبارية الكبيرة التي خلفها مذنب هالي وراءه في عبوره الأخير عام 1987. ويؤدي ذلك إلى هطول شهابي قد يصل معدله إلى 20 شهابا وربما أكثر في الساعة الواحدة.

أما التوقيت الأفضل لرصد الشهب فهو بعد منتصف الليل، ويزداد عدد الشهب قبل الفجر.

وفي هذا السياق أيضاً أعلن مرصد موسكو الفلكي أن سكان الكرة الأرضية سيشهدون تساقطا كثيفا للشهب ليلة السبت، حيث من المتوقع أن يرى الناس حوالي 20 شهابا من مجموعة كويكبة "أوريون".

أما الجميل في الأمر فهو أن هذا المشهد الرائع يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وعلى الرغم من أن القمر في هذه الليلة سيكون مرئيا في الأفق ومضاء لأكثر من نصفه ما قد يصعب قليلاً رؤية الشهب، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لكن ذلك لن يمنع سكان الأرض من الاستمتاع بمراقبة تساقط الشهب.

وسوف تقطع الجسيمات الغلاف الجوي للأرض بسرعة حوالي 66 كيلومترا في الثانية الواحدة، وستكون باللون الأبيض، وسيكون بعضها ملونا باللون الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي.