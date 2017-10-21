العدسات اللاصقة التنكّرية تسبّب العمى

مع احتفالات «الهالوين» التي يشهدها العالم يحلو للكثير من الناس ارتداء الأزياء التنكرية الغريبة، كما يضع بعضهم أحياناً عدسات لاصقة تنكرية، لكن متخصصين في طب العيون حذروا من مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة التنكرية، حيث قالوا إنها قد تؤدي إلى إصابة العين بالتهابات وخدوش قد تقود إلى العمى.

وحسب «بي بي سي» ذكرت رابطة أخصائي البصريات في بريطانيا أن أعضاءها كثيراً ما يرون أشخاصاً يعانون من مشاكل في العين بعد استخدام العدسات اللاصقة التنكرية.

وقال بادرول حسين، الخبير الاستشاري في جراحة العيون بمستشفى مورفيلدز للعيون، إنه في كل عام يعالج مرضى، بينهم أطفال دون سن 16 عاما، يعانون من مشاكل في العين بعد ارتداء العدسات اللاصقة التنكرية، وأضاف «تكون هناك آثار مدمرة في بعض الحالات التي نراها لمرضى يستخدمون نفس العدسات مع أصدقاء ويرتدون نفس العدسات عاماً بعد عام بعد انتهاء تاريخ الصلاحية».