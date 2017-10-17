برج خليفة يتصدر اهتمامات سياح العالم

اهتمت كثير من المواقع العالمية برصد أسباب حب الزوار لدبي ومعرفة وجهاتهم السياحية المُفضلة، لاسيما وأن الإمارة تزخر بمناطق الجذب السياحي التي تمنح الزائر فرصاً استثنائية لقضاء عطلة مميزة واختبار تجارب متنوعة في أحضان التاريخ والتراث والفن والأصالة والحداثة، ووفقاً لقوائم عدة ترصد أهم وأبرز الوجهات التي تستحوذ على اهتمام السياح وتشكل فصلاً شيقاً من ألبومات ذكرياتهم، يتصدر برج خليفة المعالم السياحية في الإمارة، مُسجلاً إنجازاً جديداً مشرقاً.

وفقاً لموقع «بلانيت وور» يعد برج خليفة من أكثر الأماكن المثيرة للاهتمام بالنسبة لمعظم الزوار، لكونه أطول مبنى في العالم، يليه دبي مول الذي يعده السياح عالماً مُدهشاً لاشتماله على خيارات ترفيه متنوعة مثل التسوق والتزلج على الجليد والمطاعم والسينما وعروض الأزياء وعروض الموسيقى الحية، يليه بالترتيب متحف دبي، ومنطقة البستكية، وبيت الشيخ سعيد آل مكتوم في منطقة الشندغة، وخور دبي، ومسجد جميرا، وديرة، وشارع الشيخ زايد، وقريتا التراث والغوص في منطقة الشندغة، وأكواريوم دبي، وفندق برج العرب، وشاطئ جميرا، ومول الإمارات، و«آي إم جي» عالم المغامرات، ودبي أوبرا، وكايت بيتش، ودبي باركس آند ريزورت، وأكوافينتشر ووتر بارك.

وتحت عنوان «أفضل 55 مكاناً لزيارتها في دبي» أتاح موقع «ثريلوفيليا»، للسياح التصويت لوجهاتهم المفضلة في الإمارة، ومن الوجهات والأنشطة التي نالت تقييم أربع نجوم من أصل خمس: برج خليفة، وحديقة وايلد وادي المائية، ورحلات السفاري في الصحراء، وجولة بالطائرة في سماء دبي. ووفقاً لموقع «تريب أدفايزر»، يحل برج خليفة بالصدارة، يليه نوافير دبي الراقصة، وفي فئة وجهات التسوق الراقية، ينصح الموقع بزيارة سوق مدينة جميرا وسوق الذهب، أما في فئة المتاحف، فيدعو السياح إلى زيارة متحف الاتحاد ومتحف القهوة، بينما تتصدر دبي ميركال غاردن وخور دبي فئة الطبيعة والحدائق على الموقع. وتشمل قائمة موقع «تريب أدفايزر» فئة خامسة لأفضل الأماكن لاصطحاب السياح الصغار إليها، تضمنت سكي دبي في مول الإمارات، وأكواريوم دبي، وأكوافينتشر ووتر بارك في فندق أتلانتس، وأخيراً حديقة وايلد وادي المائية.

واهتمت مواقع لرصد الأسباب التي تدفع السياح إلى اتخاذ دبي وجهة مفضلة لهم ، ومن بينها موقع «ترافيليتس»، الذي أوضح أن دبي مدينة منظمة وذات إطلالات طبيعية آسرة، ويمكن استكشافها مشياً على الأقدام وسط إحساس كبير بالأمان، كما أشار الموقع إلى روعة التنوع الثقافي في دبي، واشتملت قائمة لموقع «إكسبات ومان» على قائمة «أفضل 10 أماكن تستقطب السياح في دبي»، ومن بين هذه الأماكن: برج خليفة وبرج العرب ونوافير دبي الراقصة، وفندق أتلانتس، ونخلة دبي، وخور دبي، وسكي دبي، ومرسى دبي.