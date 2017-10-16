مايكروسوفت توفر لموظفيها فرصة العمل على شجرة

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أعلنت مايكروسوفت عن ثلاثة منازل جديدة لموظفيها من على  شجرة كجزء من سلسلة من مساحات العمل في الهواء الطلق لزيادة الإبداع في الشركة.

 

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