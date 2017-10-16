مايكروسوفت توفر لموظفيها فرصة العمل على شجرة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أن إطلاق الوزارة لقافلة تحمل اسم زايد الخير إنما هو تأكيد على فخرنا بأن نكون جميعاً على نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،