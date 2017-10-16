مايكروسوفت توفر لموظفيها فرصة العمل على شجرة

أعلنت مايكروسوفت عن ثلاثة منازل جديدة لموظفيها من على شجرة كجزء من سلسلة من مساحات العمل في الهواء الطلق لزيادة الإبداع في الشركة.
أعلنت مايكروسوفت عن ثلاثة منازل جديدة لموظفيها من على شجرة كجزء من سلسلة من مساحات العمل في الهواء الطلق لزيادة الإبداع في الشركة.
تم العثور قبل أيام على أم بريطانية مدمنة على الهيروين، كانت قد قتلت قبل سنوات طفلها البالغ من العمر سنتين، بإطعامه
عرضت مواطنة بريطانية منزلها المكون من غرفتين وصالة في قلب مدينة لندن للبيع مقابل 2 جنيه استرليني (2.65 دولار أميركي)، وذلك بعد أن عجزت صاحبة المنزل عن بيعه بسعره الطبيعي الذي يزيد عن رُبع مليون جنيه.
أعلنت مايكروسوفت عن ثلاثة منازل جديدة لموظفيها من فوق شجرة كجزء من سلسلة من مساحات العمل في الهواء الطلق لزيادة الإبداع في الشركة.
قالت سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، عبر حسابها في انستغرام أنه في يوم الأغذية العالمي،
اصطدمت طائرة بدون طيار بطائرة ركاب في المطار الدولي بمدينة كيبك الكندية.
اعتذرت شركة طيران آسيا إندونيسيا منخفضة التكاليف لركاب رحلتها من بيرث إلى بالي، بعدما هبطت الطائرة بصورة مفاجئة لمسافة 6000 متر.
في حادث مأساوي، تعرضت فتاة إلى 3 اعتداءات جنسية مختلفة في ليلة واحدة، خلال رحلة عودتها ليلا إلى منزلها الواقع في لندن.
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أن إطلاق الوزارة لقافلة تحمل اسم زايد الخير إنما هو تأكيد على فخرنا بأن نكون جميعاً على نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،