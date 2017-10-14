فيديو.. إطلاق شاحنة روسية إلى المحطة الفضائية الدولية من "بايكونور"

انطلقت اليوم من قاعدة "بايكونور" شاحنة " أم أس 07" الفضائية الروسية الثقيلة قاصدة المحطة الفضائية الدولية وذلك على متن صاروخ "سويوز 2.1 آ" الروسي الذي تم تأجيل إطلاقه يوم 12 أكتوبر إلى 14 أكتوبر لأسباب تقنية.

وتنقل مركبة الشحن الروسية " أم أس 07" إلى المحطة الفضائية الدولية ما يزيد عن طنين من الحمولة، بما فيها الوقود والهواء والأجهزة والمعدات اللازمة لصيانة المحطة، ناهيك عن الطرود لأعضاء طاقمها وإنسان آلي (روبوت) صممته شركة "فكونتاكتي" الروسية، وسوف يستخدم في الاتصالات بين رواد الفضاء ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وزن الشاحنة الفضائية السابقة بلغ 7338 كيلوغراما. فيما ازداد وزن "بروغريس أم أس-07 " الحالية بـ100 كيلوغرام وذلك بفضل استخدام صاروخ أقوى لإطلاقها.