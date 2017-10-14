الطحالب لعلاج التهاب الحلق

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة «يونيفيرستي كوليج» بلندن أن الطحالب قادرة على علاج التهاب الحلق، بدلاً من اللجوء إلى استخدام العسل والليمون.

وذكرت «ديلي ميل» أن هذا النبات يساعد على تقليص الألم في الحلق ويمنع الجراثيم من التكاثر في داخله من دون التعرض إلى مخاطر مسكنات الألم كالباراسيتامول.

والمعروف أن الطحالب الآيسلندية مشابهة علمياً لتلك التي تنمو في أرجاء أوروبا، وتحتوي على كمية وفيرة من الكالسيوم، اليود، البوتاسيوم والفسفور، إضافة إلى بعض الفيتامينات، وتتميز هذه الطحالب بخصائصها المهدئة لآلام الغشاء المخاطي للحلق كما يؤكد الخبراء البريطانيون. وأظهرت التجارب التي أجريت على بعض المتطوعين أن الطحالب تخفف بحة الصوت علاوة على علاج التهاب الحلق وتخفيف آلامه.