بيض مهندَس وراثياً لعلاج السرطان

كشف باحثون في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم الصناعية المتقدمة في منطقة كانساي باليابان عن وسيلة جديدة لعلاج السرطان تتمثل في استخدام دجاج مهندس وراثياً للحصول على بيض يحتوي على عقاقير «بيتا إنترفيرون».

وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين اليابانيين يأملون أن تخفض هذه الوسيلة الغريبة بصورة دراماتيكية تكلفة العلاجات الحالية الباهظة للسرطان من خلال إنتاجها بواسطة البيض. يشار إلى أن عقاقير «البيتا إنترفيرون» المخصصة لمكافحة بعض أنواع السرطان من خلال تعزيز مناعة الجسم، تتسم بأسعارها الباهظة في الوقت الحالي، وإذا نجحت الوسيلة الجديدة فيمكن أن تنخفض هذه الأسعار إلى النصف.