كنوز التراث

المصدر:
  • تصوير - مجدي إسكندر
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فعاليات القرية التراثية في أبوظبي مستمرة ومتنوعة، وتستقبل المزيد من الزوار، الذين جاؤوا ليكتشفوا كنوز التراث الإماراتي في منطقة كاسر الأمواج.

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