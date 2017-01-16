« من انتصار إلى نابي » قصيدة جديدة لمحمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ، قصيدة المحاورة «من إنتصار إلى نابي»على حسابه في انستغرام قال فيها:

منْ إنتصارْ أهْدي النِّدا صوبْ نابي

نبغي نعَرفْ الشُّورْ واللِّي نسَوِّيهْ

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تدري بأنَّا نحنْ خيلْ العرابي

وما غيرنا للكاسْ يقدَرْ يضوِّيهْ

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شِ اللِّي جرىَ آظنْ في شَيْ غابي

وهلْ شيْ منْ حيلهْ وشَخصٍ نهاديهْ

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ياهيهْ حالهْ مالها منْ جوابٍ

وآشوفْ ما منْ رايْ نقدَرْ نجَدَّيهْ

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عَشرٍ منْ خيارْ الرِّمَكْ بالحسابْ

لي طلِّعوهنْ مابقا حدْ نَرجيهْ

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وأنا وإنتهْ لي شراةْ الشِّهابِ

نهجمْ ونرجمْ فعلنا منْ يوازيهْ

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وفي حزَّةْ الحزِّهْ وقطعْ الرِّقابِ

إستبعدونا عنْ مقامٍ نوَفيَّهْ

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شو تقولْ يا نابي بهذا المصابي

يا صاحبْ الطولاتْ باللِّي نعانيهْ

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(رد نابي على إنتصار):

يا مرحبا يااللِّي تعَرفْ الصِّوابِ

تاريخكْ الحافلْ بمجدكْ بكفيِّهْ

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آظنْ بينْ الصَّافناتْ إضطرابِ

والشيخْ هذا الحالْ ما عادْ يخفيهْ

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عنْ زينْ تدبيرهْ فلاَ شيْ غابي

ومنْ زينْ تدريبهْ صواهلْ تناديهْ

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هوُ يَحسبْ حسابهْ بسَردْ وعرابي

وما يَخطيْ حسابهْ يَعَرفهْ ويَدْريهْ

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والجندي المَجهولْ دونْ إرتيابِ

بتظهَرْ أفعاله وبيبينْ طاريهْ

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ولي ما سمَعْ بأسمهْ ترىَ الوقت طابي

وفي الليلهْ الظَّلما قمرنا نرَجَّيهْ

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(جواب محمد بن راشدْ لإنتصار ونابي):

يا خيلْ هذا اليومْ فيهْ إحتراب

وأنا لهذا اليومْ أقبَلْ تحَدَّيهْ

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جهَّزتْ لهْ رَسَّاسْ ظفرٍ ونابِ

عنْ الأوليَّهْ دومْ ماشَيْ يثنيهِ

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هوُ في الصّغِرْ حطُّوه شارَهْ وصابِ

اللِّي جناهْ وإمنهْ السبَّقْ يجنيهْ

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آعرفِهْ أنِّهْ مثلْ خَرِّ العقابِ

ومتأكَّدٍ باللي حصاني يسوَّيهْ

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مضمونْ فوزهْ لا تسووا يوابي

واليومْ يومهْ وكلْ حَدٍّ بيطريهْ

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ما يرتدعْ أوْ يرتجفْ أوْ يهابي

وكلْ ما يطولْ الدَّربْ بانتْ مواريهْ

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(رد رساس): يا سيدي أنا أحبْ الصِّعابِ

وآدوِّرْ الكايد وأحبِّهْ وأغليهْ

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شيًّ تعلَّمته وعلىَ الصَّعبْ رابي

ومنْ سَيِّدي خذت التَّحَدِّي وأهديهْ

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وأنا لهذا اليومْ طالْ إرتقابي

لي فيهْ أثبتْ قوِّتي وأنتصرْ فيهْ

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سيفْ الذهبْ والكاسْ لي بإحتسابِ

ولسيدي لازمْ أحقِّقْ أمانيهْ

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أبشرْ ومنْ أحضرْ فلا حَدْ غابي

بيْ الكفايهْ ومنْ دعاني ألَبِّيهْ

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بتشوفْ منِّي لي يثيرْ العَجابي

وبْيَدْكْ بتَّوِّجْ حصانكْ وراعيهْ