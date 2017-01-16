« من انتصار إلى نابي » قصيدة جديدة لمحمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ، قصيدة المحاورة «من إنتصار إلى نابي»على حسابه في انستغرام قال فيها:
منْ إنتصارْ أهْدي النِّدا صوبْ نابي
نبغي نعَرفْ الشُّورْ واللِّي نسَوِّيهْ
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تدري بأنَّا نحنْ خيلْ العرابي
وما غيرنا للكاسْ يقدَرْ يضوِّيهْ
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شِ اللِّي جرىَ آظنْ في شَيْ غابي
وهلْ شيْ منْ حيلهْ وشَخصٍ نهاديهْ
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ياهيهْ حالهْ مالها منْ جوابٍ
وآشوفْ ما منْ رايْ نقدَرْ نجَدَّيهْ
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عَشرٍ منْ خيارْ الرِّمَكْ بالحسابْ
لي طلِّعوهنْ مابقا حدْ نَرجيهْ
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وأنا وإنتهْ لي شراةْ الشِّهابِ
نهجمْ ونرجمْ فعلنا منْ يوازيهْ
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وفي حزَّةْ الحزِّهْ وقطعْ الرِّقابِ
إستبعدونا عنْ مقامٍ نوَفيَّهْ
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شو تقولْ يا نابي بهذا المصابي
يا صاحبْ الطولاتْ باللِّي نعانيهْ
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(رد نابي على إنتصار):
يا مرحبا يااللِّي تعَرفْ الصِّوابِ
تاريخكْ الحافلْ بمجدكْ بكفيِّهْ
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آظنْ بينْ الصَّافناتْ إضطرابِ
والشيخْ هذا الحالْ ما عادْ يخفيهْ
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عنْ زينْ تدبيرهْ فلاَ شيْ غابي
ومنْ زينْ تدريبهْ صواهلْ تناديهْ
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هوُ يَحسبْ حسابهْ بسَردْ وعرابي
وما يَخطيْ حسابهْ يَعَرفهْ ويَدْريهْ
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والجندي المَجهولْ دونْ إرتيابِ
بتظهَرْ أفعاله وبيبينْ طاريهْ
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ولي ما سمَعْ بأسمهْ ترىَ الوقت طابي
وفي الليلهْ الظَّلما قمرنا نرَجَّيهْ
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(جواب محمد بن راشدْ لإنتصار ونابي):
يا خيلْ هذا اليومْ فيهْ إحتراب
وأنا لهذا اليومْ أقبَلْ تحَدَّيهْ
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جهَّزتْ لهْ رَسَّاسْ ظفرٍ ونابِ
عنْ الأوليَّهْ دومْ ماشَيْ يثنيهِ
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هوُ في الصّغِرْ حطُّوه شارَهْ وصابِ
اللِّي جناهْ وإمنهْ السبَّقْ يجنيهْ
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آعرفِهْ أنِّهْ مثلْ خَرِّ العقابِ
ومتأكَّدٍ باللي حصاني يسوَّيهْ
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مضمونْ فوزهْ لا تسووا يوابي
واليومْ يومهْ وكلْ حَدٍّ بيطريهْ
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ما يرتدعْ أوْ يرتجفْ أوْ يهابي
وكلْ ما يطولْ الدَّربْ بانتْ مواريهْ
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(رد رساس): يا سيدي أنا أحبْ الصِّعابِ
وآدوِّرْ الكايد وأحبِّهْ وأغليهْ
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شيًّ تعلَّمته وعلىَ الصَّعبْ رابي
ومنْ سَيِّدي خذت التَّحَدِّي وأهديهْ
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وأنا لهذا اليومْ طالْ إرتقابي
لي فيهْ أثبتْ قوِّتي وأنتصرْ فيهْ
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سيفْ الذهبْ والكاسْ لي بإحتسابِ
ولسيدي لازمْ أحقِّقْ أمانيهْ
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أبشرْ ومنْ أحضرْ فلا حَدْ غابي
بيْ الكفايهْ ومنْ دعاني ألَبِّيهْ
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بتشوفْ منِّي لي يثيرْ العَجابي
وبْيَدْكْ بتَّوِّجْ حصانكْ وراعيهْ