دبي تدهش العالم بأضخم كرنفال بصري احتفالاً بـ2017

احتفلت دبي ليلة أمس بمقدم السنة الجديدة، حيث احتشد مئات الآلاف من الناس في منطقة وسط دبي والمناطق المجاورة لها قبالة برج خليفة، لمتابعة مشهد إطلاق الألعاب النارية خلال اللحظات الأولى من 2017، التي ملأت السماء، في كرنفال من البهجة والإبداعات البصرية، إذ أضاء أطول برج في العالم عند الساعة صفر، معلناً بدء السنة الجديدة، واستمرت عروضه الضوئية المدهشة قرابة 7 دقائق، كما أضاءت هذه الألعاب معالم أخرى في المدينة كبرج العرب ونخلة جميرا، وغير ذلك من المعالم الشهيرة، كما تجمهرت حشود غفيرة حول القناة المائية وعلى طول شارع الشيخ زايد لمشاهدة الحدث، كما أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة أبوظبي وباقي إمارات الدولة محتفلة بالسنة الجديدة.

آخر إشراقة لشمس 2016 | تصوير - عماد علاء الدين

عروض الليزر تبهر جمهور برج خليفة | تصوير - دينيس مالاري

لقطة عامة | تصوير - سالم خميس

لوحة ضوئية في سماء أتلانتيس | تصوير - عبد الله المطروشي

عروض قصر الإمارات | البيان

وقد تابع عروض احتفالات دبي مباشرة على الهواء أكثر من مليار مشاهد حول العالم، كما تابعها 300 مليون متابع في نقل مباشر للمرة الأولى على موقع «تويتر».

تصوير - عماد علاء الدين

تصوير - عماد علاء الدين

كرنفال بصري يحيط ببرج العرب | تصوير - عماد علاء الدين

تصوير - عماد علاء الدين

تصوير - عماد علاء الدين

احتفالات المجاز في الشارقة | تصوير - يونس يونس

من احتفالات جزيرة المارية | تصوير - مجدي إسكندر

جموع غفيرة على كورنيش الفجيرة | تصوير - زيشان أحمد

وجابت مواكب واسعة الشوارع لمتابعة هذه العروض الاستثنائية، التي قدمت إبداعات من خلال أنوار الليزر، نسجت لوحات في سماء المدينة، ونثرت مفرقعات على إيقاع الموسيقى، أسرت الجمهور بعروض جديدة ومختلفة ومميزة ضاهت فيها دبي كالعادة احتفالات مدن عالمية عريقة.