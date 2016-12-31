دبي تبهر العالم بأكبر عروض ألعاب نارية الليلة

بدأ العد التنازلي لأكبر عرض حي للألعاب النارية في العالم، ينطلق من دبي، كالعادة، احتفاءً برأس السنة الميلادية 2017، حيث يبث الليلة من وسط المدينة مع وصول عقارب الساعة إلى 23:30 بتوقيت الإمارات وحتى أولى دقائق العام الجديد، ممتداً على مساحة 500 فدان وعبر 160 موقعاً، منها 23 وسط المدينة.

وسيقدم العرض لوحات راقصة على أنغام الموسيقى المخصّصة لهذا الحدث والتي ترسم لحظات مميزة وإبداعات فنية من الألعاب النارية.

وأعلنت شركة التطوير العقاري العالمية «إعمار العقارية» وشركة «تويتر» أمس، عن عقدهما اتفاق شراكة يهدف إلى بث عروض الألعاب النارية التي ستقام ضمن احتفالات العام الجديد في دبي بشكل مباشر إلى جمهور «تويتر» العالمي، وتعد هذه الشراكة أول اتفاق تعلن عنه «تويتر» للبث المباشر مع شريك آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.