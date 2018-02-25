آخر الأخبار

تعليق الدراسة في عدد من المناطق السعودية اليوم بسبب الأمطار

المصدر:
  • وام
التاريخ:
طباعة Email

أعلنت عدة مناطق سعودية عن تعليق الدراسة فيها اليوم بسبب الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حيث تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس تعليم الرياض والخرج والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة نجران ومحافظة بيشة.

وهطلت أمطار تراوحت ما بين خفيفة وغزيرة على عدد من المناطق السعودية أمس السبت فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار اليوم على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ونجران مع انخفاض درجات الحرارة في شمال ووسط المملكة.

وشهدت مناطق مختلفة في المملكة أمس هطول أمطار متفرقة حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض وغزيرة على المدينة المنورة ومتوسطة على محافظة رفحاء والمراكز التابعة لها وكذلك على مدينة السيح في محافظة الخرج فيما كانت متوسطة إلى غزيرة على محافظة الرس.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon