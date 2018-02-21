يمضغ رأس ثعبان انتقاما من عضه له

ذكرت تقارير أن مزارعا شمال الهند مضغ رأس ثعبان، انتقاما منه بعد أن عضه، فيما يقول الأطباء المعالجون له إنهم لم يصادفوا على الاطلاق مثل تلك الحالة الغريبة.

ووقع الحادث في منطقة هاردوي بولاية أوتار براديش مطلع الاسبوع، عندما نقل الرجل، الذي حددت هويته فقط باسمه الاول، سونيلال إلى مركز صحي حكومي بعد أن عثر عليه سكان محليون فاقدا الوعي.

وقال الرجل لقرويين إنه كان يرعى ماشيته في الحقول، عندما عضه الثعبان. وهذا جعله يستشيط غضبا فقام بمضغ رأسه ثم بصقها.

وقال سونيلال لوكالة "إيجيان نيوز انترناشونال" للانباء إن "الثعبان عضني، لذلك أمسكت برأسه ومضغتها. ونفق. ثم عدت به للقرية. وقمت بتمزيق رأسه مرة أخرى".

وقال سانجاي كومار، وهو أحد الاطباء الذي عالجه إنه اندهش لان الرجل نجا بعد أن عض رأس الثعبان، الذي ربما كان يحتوي على سم، على افتراض أنه ثعبان سام.

لكن لم يعثر الاطباء على أي علامات للدغات الثعبان على جسمه، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وأضاف كومار "لم أشهد على الاطلاق أي حالة مثل تلك في حياتي. الرجل بصحة جيدة بعد أن قضم ثعبانا".

وذكر شهود عيان، زعموا أنهم رأوه وهو يتناول جزءا من الثعبان إنهم يشتبهوا في أن الرجل كان قد تعاطى المخدرات.

ويعتقد مسؤولون طبيون إن رد الفعل غير الطبيعي ربما يمكن تفسيره فقط أنه كان تحت تأثير المخدرات.