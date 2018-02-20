«بر تايم» فنون وأنشطة ترفيهية تبهج موظفي قطاع النشر في «دبي للإعلام»

كعادته السنوية وبهدف إسعاد الموظفين وتحفيزهم على الإنتاجية والعطاء، نظم قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام الجمعة الماضي فعالية «بر تايم» للموظفين وعائلاتهم في يوم ترفيهي تخلله الكثير من الفعاليات والمفاجآت.

وتنوعت الأنشطة بين فقرات على المسرح، ونقش الحناء وركوب الخيل، وأكلات شعبية وحفل شواء ومسابقات للنساء والرجال وأخرى خاصة بالأطفال. كما أسعد قطاع النشر موظفيه بالكثير من المفاجآت والهدايا منها جوائز نقدية وكوبونات مطاعم وإقامة في فنادق فخمة.

أقيمت فعالية اليوم المفتوح في المخيم الشتوي بمنطقة الطي في دبي وشهدت حضوراً كبيراً من موظفي القطاع وأسرهم، ويتكون المخيم الشتوي من عدة خيام، منها خيمة للجلسات العربية، وأخرى ترفيهية وتشتمل على ألعاب للكبار مثل تنس الطاولة و«البلاي ستيشن» والـ«بيبي فوت» وغيرها، كما يوفر المخيم ركناً ترفيهياً أيضاً خاصاً بالصغار.