حبس مذيعة مصرية بتهمة التحريض على خطف الأطفال

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، حبس الإعلامية ريهام سعيد والمنتج الفني لبرنامج "صبايا الخير"، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على خطف الأطفال.

وباشرت النيابة التحقيقات مع مقدمة البرنامج المُذاع عبر شاشة النهار، طوال يوم الأحد، رفقة محاميها حتى الساعات الأولى اليوم الاثنين.

وخلال التحقيقات نفت مقدمة برنامج "صبايا الخير"، في التحقيقات، تسلمها أي قرار باستدعائها للتحقيق أو ضبطها وإحضارها في واقعة حلقة "خطف الأطفال"، لذا سلمت نفسها للنيابة، وفق مصدر قضائي.

وقالت ريهام سعيد في التحقيقات إنها ظلت خلال الأيام الأخيرة بمنزلها بالجيزة، وسبب تأخرها في الإدلاء بأقوالها هو رعاية طفلها الرضيع، لافتة بأن حلقة "خطف الأطفال" كانت لخدمة أطفال مصر، وفقا للمصدر.

بدأت تفاصيل الواقعة، بعرض الإعلامية ريهام سعيد، عبر برنامجها "صبايا الخير"، مقطع فيديو ادعت فيه نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى أهليهم، وعرضت مداهمة الشرطة للقبض على 3 متهمين في الواقعة، اعترف أحدهم بفعلته بتحريض من معدة البرنامج.

وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبس معدة البرنامج والمصور بتهمة تحريض المتهم على اختطاف الطفلين، وحبست 3 متهمين بتهمة خطف الطفلين.

وقررت إدارة قنوات النهار إلغاء برنامج "صبايا الخير" الذي كانت تقدمه الإعلامية ريهام سعيد من خريطة القناة بشكل نهائي ولحين إشعار آخر.

هذا القرار جاء بعد العديد من الجلسات التي ضمت مسؤولي القناة، ورغبة المعلنين في تحديد مصير البرنامج، بعد أزمته الأخيرة المتعلقة بتورط البرنامج ومذيعته في قضية التحريض على خطف الأطفال.

يذكر أن نيابة شرق القاهرة قد قررت حبس الإعلامية ريهام سعيد والمنتج الفني ورئيس تحرير برنامجها "صبايا الخير"، المُذاع على قناة النهار، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهام عدد من مساعديها بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تلفزيونية.