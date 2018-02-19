«فاشن ستار 3» يفتح أبوابه على شاشة دبي الليلة

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج الواقع الجديد «فاشن ستار»، أول برنامج عربي يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا ومصممي الأزياء حول العالم هناء بن عبد السلام ونديم شماس والمذيعة ليلى بن خليفة، والمقرر بثه الساعة: 22:05 بتوقيت الإمارات ابتداء من اليوم 19 الجاري على شاشة تلفزيون دبي.

وأشارت سارة أحمد الجرمن مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، إلى أهمية إتاحة الفرصة لجميع المواهب العربية والخليجية الشابة للمشاركة والمنافسة في الموسم الجديد من البرنامج الذي يسعى إلى اكتشاف المواهب الحقيقية والقادرة على إبراز تميزها في مجال تصميم الأزياء على امتداد الوطن العربي الكبير والتعرف إلى إمكانيات المشاركين الإبداعية للوصول إلى الانتشار والعالمية، إلى جانب التواصل والتفاعل الإيجابي وسط أجواء من الحماسة والمغامرة في الوقوف على خشبة المسرح وتقديم أحدث التصاميم والابتكارات في عالم الأزياء للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية.

وتوقفت سارة الجرمن، عند التحضيرات الكبيرة والإمكانيات الإنتاجية الضخمة التي تم رصدها من قبل مؤسسة دبي للإعلام، والتي يتم تقديمها للمرة الأولى بهذا الزخم الإنتاجي، حيث تم تصوير كافة الحلقات اعتماداً على معايير ثابتة ترتكز على جودة المضمون الفكري والصورة الراقية والتي تتناغم دائماً مع التوجه والرهان الدائم على التميز والريادة في النتائج التي تكلل هذه الأعمال والجهود التي تقف وراءها فرق العمل المتخصصة في مؤسسة دبي للإعلام، مجددة التأكيد أن شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، تسعيان دائماً إلى تقديم برامج موضوعية ذات مصداقية تعكس الوجه الإنساني والحضاري لإمارة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدثت مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، عن اختيار 13 مصممة ومصمم أزياء من مختلف الدول العربية، وتقديم الفرصة الحقيقية للنجومية والشهرة على المستوى العالمي بعد مرور المشتركين الذين تم اختيارهم بعدة مراحل وخضوعهم لعديد من الاختبارات في مجال الأزياء والتصميم، وإبداء الملاحظات من قبل لجنة التحكيم المتخصصة للمنافسة في الحلقات التي تم تصويرها في دبي لتقديم تصاميم مميزة، فيما سيغادر مشترك واحد في كل حلقة بعد وقوف ثلاثة متنافسين في منطقة الخطر، وصولاً إلى الحلقة الختامية، والفوز بجائزة نقدية تصل إلى (370 ألف درهم).

وتشارك في الحلقة الأولى من البرنامج، ضيفة الحلقة فاديا فهد رئيس تحرير مجلة "لها"، إلى جانب المشتركين الـ13 وهم: أحمد الجيار من مصر، وأليس زينون من لبنان، وآمور قليل من الجزائر، وفرح والي من مصر، وفوزية جمالي من تونس، ولانا قطرميز من سوريا، وليال كزما من لبنان، ومياسة النوفلي من سلطنة عمان، ومحمد بن شلال من المغرب، ونجلاء إدريس من السعودية، وعثمان الكامح من المغرب، ورشا قطب من الأردن، وسمر مراد من البحرين.

تصميمات عصرية

من جهتها، أعربت مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، عن سعادتها بالإطلالة الثالثة على الجمهور من خلال مؤسسة دبي للإعلام على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، وتقديم خبرتها العالمية في مجال الأزياء للجمهور العربي ولمجموعة المصممين الشباب الذين تم اختيارهم بناء على الموهبة والقدرة على الابتكار والإبداع، في الوقت الذي يتميز البرنامج في نسخته الجديدة بتقديمه لمواهب حقيقية عربية جديرة بالوصول إلى العالمية وتحتاج إلى منصة إعلامية ناجحة لتقديمهم إلى الجمهور الذي سيستمتع بأجواء البرنامج.