فضل هاتفاً محمولاً على كمنجة بـ 1.3 مليون يورو

تعرضت الموسيقية الفرنسية أوفيليي جايلارد لاعتداء من أحد الاشخاص يحوز سلاحا أبيض "الجمعة"، لتنتهي أزمتها بسلام بعد إيداعها شكوى بتعرضها لسرقة كمنجتها التي تعود للقرن الثامن عشر، والتي تقدر قيمتها بـ 1.3 مليون يورو، وذلك بعد تلقيها مكالمة مجهولة "السبت". بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقد عثرت أوفيليي جايلارد على كمنجتها في المقعد الخلفي لإحدى السيارات المركونة بالقرب من مسكنها في حالة جيدة على الرغم من كسر إحدى نوافذ السيارة.

وعقبت اوفيليي جايلارد على ذلك بقولها: لقد تلقيت مكالمة مجهولة المصدر تخبرني بوجود الكمنجة في سيارة متوقفة بجانب مسكني، والتي عثرت عليها في المقعد الخلفي، مضيفة: "كل شيء تم في لمح البصر، لم أستطع المقاومة بعد ما رأيت سكينه، لأمنحه بسرعة كمنجتي وهاتفي المحمول. لقد كانت عملية السرقة عنيفة، لم أنم منذ يومين، لم أكن أتوقع العثور عليها، لقد عشت يومين من الكوابيس".

يذكر أن الكمنجة "المسترجعة"، التي صنعت العام 1737 من طرف الايطالي فرانشيسكو غوفريلر في مدينة يودين الايطالية، قامت الفنانة الفرنسية بتأجيرها من بنك "CIC" الفرنسي منذ 15 سنة.