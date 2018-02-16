صورة رجل يجلس مع رماد شريكته في الفالنتين تثير رواد التواصل

شاركت مستخدمة لموقع فيسبوك صورة مؤثرة لرجل يجلس وحيداً باكياً في مطعم بولاية تكساس الأميركية أمام زجاجة تحوي رماد شريكته ظهيرة الاحتفال بعيد الحب، الأربعاء.

وتعدت مشاركة الصورة على موقع فيسبوك أكثر من 340 ألف مرة منذ نشرها مساء الخميس.

ويظهر في الصورة رجل مجهول الهوية في مطعم أثناء تناول الطعام يوم احتفالية #عيد_الحب وهو يجلس باكياً، ووجهه مغطى بمنديل مطويٍّ، على مائدة أعدت بعناية لاثنين، ولكن المقعد أمامه فارغ، وفي مواجهته زجاجة جميلة من الكريستال تحمل رماد شريكته، نقلاً عن موقع "فوكس نيوز".

ونشرت الأميركية تشاسيدي غوالتني، الصورة على فيسبوك، الخميس. وقالت إنها اعتقدت لأول مرة الرجل ينتظر شريكته، ولكنها سرعان ما أدركت أنه في انتظار ما لا يأتي.

وكتبت غوالتني رسالة مؤثرة مع الصورة الرقيقة: "رأيت اليوم ما جعلني أتذكر أننا لن نجد دائماً شخصاً آخر نضمه ونحكي له ونحبه ونمرح معه. هذا الرجل يبدو من أول وهلة أنه يقضي يوم عيد الحب وحيداً، ولكن الواقع أنه يجالس شريكته الراحلة، رمادها يرقد في زجاجة جميلة أمام المقعد المقابل".

وتابعت: من الواضح أن عشقه لها كان ولا يزال قوياً، فها هو يصطحب رمادها لغذاء يوم الفالنتين، ولم يتجاهل أن يشتري لها مشروبا.

وأضافت: "هل تعلمون أننا نذنب بالتعامل مع نصفنا الآخر دون اهتمام، قد ننسى أحيانا أن نغادرهم بلا قبلة، أو ننسى أن نعبر لهم عن حبنا. أحيانا تغرقنا اللحظة، فلا ندرك أن هذه التفاصيل الصغيرة تعني الكثير لهم".

واختتمت تعليقها الرقيق على الصورة المؤثرة: "من فضلكم، أحبوا نصفكم الآخر كلما واتتكم الفرصة، فأنتم لا تعلمون ما الذي يخبئه لكم الغد أو ينتزعه منكم".