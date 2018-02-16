تغريم مزارع قتل تمساحاً عمره مئة عام

غرمت محكمة أسترالية مزارعا بوسط البلاد مبلغ عشرة آلاف دولار أسترالي (ثمانية آلاف دولار أميركي) بتهمة قتل تمساح عمره مئة عام، نظرا لأنه "سأم من فقدان الماشية".

وكان المزارع قد أطلق النار على التمساح الذي يبلغ طوله 5.2 متر بين عينيه في نهر قريب من مزرعة بمنطقة "روكهابتون" بولاية كوينزلاند وسط البلاد في سبتمبر الماضي.

واعترف لوك ستيفان أورشارد /31 عاما/ بالذنب في المحكمة، لكنه قال إنه سأم منه لأنه يلتهم عجوله. وأضاف أنه كان يحمي الماشية في محطة بيلمون البحثية، حيث يعمل.

وقال جيس كينج، أحد محققي الشرطة للمحكمة إن الخبراء قدروا عمر التمساح بحوالي مئة عام، مما يجعله نادرا ومهما من الناحية الثقافية للمنطقة.

والتماسيح من الحيوانات المحمية في استراليا. ولا يمكن أن تقتل بدون سلطة من مسؤولي الحياة البرية، ما لم تفرض تهديدا. وتفرض عقوبة أكبر على من يقتل تماسيح "رمزية"، يزيد طولها أكثر من خمسة أمتار.

وحذر خبراء الحياة البرية من أن قتل التماسيح الضخمة سيثير فراغا في القوة داخل النظام البيئي، مما ينتج عنه أن تصبح التماسيح أكثر عدوانية، حيث تحارب من أجل الهيمنة الاقليمية.