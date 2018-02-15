نشر المدير التنفيذي العالمي للاتصالات في شركة سيمنز بنجامين شرودر، صورة على حسابه الشخصي في لينكد إن وصفها بلحظة سحرية في معرض اكسبو 2020 دبي، على هامش القمة العالمية للحكومات.

وقال شرودر في تعليق الصورة: أجيال مختلفة توحدها روح الفضول والابتكار: علياء المنصوري، ابنة إماراتية تبلغ من العمر 15 عاما، تحلم بالطيران إلى الفضاء، في صورة جمعتها مع جو قيصر، الذي اهتم بهبوط متجول استكشاف المريخ "روفر" بأمان على الكوكب الأحمر باستخدام "برنامج PLM " من سيمنز.

يشار إلى أن جو قيصر هو الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز أكبر شركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة.