تخلع زوجها .. بسبب فيلم رعب

برغم حبها الشديد له إلا أنها كانت لابد أن تضحي بحبها من أجل شقيقها الذي كاد أن يموت بسبب مزاحه المبالغ فيه معه.

تعود تفاصيل الواقعة، بحسب موقع البوابة نيوز المصري، التي روتها على لسان زينب 33 سنة ربة منزل: "منذ كنا بالكلية وأنا أحبه واتفقنا على الزواج وتزوجنا بعد أن أنهينا الدراسة ومرت الأيام الأولى وأنا لم أكتشف أنه مريض مرضا نفسيا، وأنه لديه طاقة من الهزار كانت ستؤدي في النهاية إلى أن تسبب في مقتل أخي، حيث لاحظت عليه دوما هزاره المبالغ فيه الذي كان يشعرني بقلة حيلتي أمامه وانهيار علاقاتي مع كل جيراني وصديقاتي وتحملته كثيرًا حتى ضاق ذرعي من هزاره الذي جعل الجميع ينفر مني ولا يحاول زياراتي حتى أخواتي وأمي وأبي وللأسف لم يكن يعرف أخي بهزاره السخيف".

انتهى الأمر عندما حضر أخي الوحيد الذي كان مسافرًا إلى بلد عربي وجاء لزياراتي وبمجرد حضوره إلى مصر وعلى الفور قابل زوجي وأثناء مقابلته لزوجي رحب به، وقرر زوجي أن ينام أخي معنا تلك الليلة فوافق، ولم تكن هناك فرصة لأوجه أخي إلى مشكلة زوجي خاصة أنه مريض القلب.

وتضيف، فوجئت بقدوم زوجي في الليل ليهرج معه كعادته وتقمص دور أحد الرجال في أحد أفلام الرعب وواجه أخي حتى لم يستطع أخي أن يتمالك نفسه لولا عناية الله ومراقبتي له وظهوري على الفور قبل أن يحدث له مكروه وعلى ذلك قررت أن أتوجه للطبيب النفسي لكى يعالجه فرفض وانهال علىّ ضربا ما جعلني أتوجه للمحكمة لأرفع دعوى خلع بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.